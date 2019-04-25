تفاصيل تدهور الحالة الصحية للفنان عادل امام

أفاد مصدر مقرب من الفنان عادل إمام أن الحالة الصحية للزعيم ساءت خلال الأيام الأخيرة ؛ الأمر الذي استدعى دخوله إلى أحد المستشفيات الخاصة بشكل سري.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن الزعيم ظل في المستشفى حتى تحسنت صحته ثم غادرها، وعاد إلى بيته، منوها أن السبب الرئيسي لتوقف تصوير مسلسل " فلانتينو "، هو أن الحالة الصحية للزعيم لم تسمح له بمواصلة التصوير.

وكان المخرج رامي إمام قد أكد أن حالة والده الصحية جيدة وأنه لا صحة لما تردد عن تدهور صحته وأن السبب في تأجيل المسلسل يكمن في الأزمة الإنتاجية التي تعرض لها المسلسل.

و قد حرص المخرج رامي إمام على نفي الشائعات التي طالت والده، حيث، قام بنشر مقطع فيديو لوالده خلال تصوير أحد المشاهد بمسلسله الرمضاني الجديد"فلانتينو" فيما يبدو كنفي عملي لشائعة المرض. وفق "الشبكة العربية"

يذكر أن الحديث عن حالة الزعيم الصحية قد أثيرعلى منصات التواصل الاجتماعي منذ منتصف مارس الماضي، حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حينها أنباء تفيد تعرض الزعيم عادل إمام لوعكة صحية ربما تدفعه للاعتزال.