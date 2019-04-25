بتغريدة .. هكذا علّق زوج سيرين عبد النور على صورتها مع تيم حسن

حقّقت الصورة الخاصة ببوستر مسلسل الهيبة الحصاد، المقرر له أن يخوض في السباق الدرامي رمضان المقبل، تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرح الشركة المنتجة للبرومو الخاص بالمسلسل.

ووسط زحمة المتفاعلين، علّق فريد رحمة، زوج الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، على الصورة التي جمعتها مع الفنان السوري تيم حسن، في الملصق الخاص "بوستر" بمسلسل "الهيبة-الحصاد".

وقال فريد مخاطبا الفنان السوري، بعد أن أعاد نشر الصورة في حسابه على تويتر: “عالشاشة انت وسيرين، قلبي عم بيرافقكُن، الله حَب الموهوبين، انشالله الله يوَفّقكُن”، ليرد عليه تيم: ” تسلم خي فريد الله يوفقك وسيرين ويخليكن لبعض وانشالله يكون النجاح حليفنا”.

من جانبه، علّق النجم السوري تيم على الملصق الترويجي، قائلا: “سعدت بوجودك معنا أم كريستيانو أخت عزيزة وزميلة مجتهدة وهي أواخر أيام تصويرنا وانشالله الله يوفقنا بـ”الهيبة – الحصاد” ويعجب الناس وأولهم فريد الهيباوي الأول، يخليلك العيلة الحلوة”، وذلك بحسب ما أورده موقع " القدس العربي".

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يذكر أنّ مسلسل ”الهيبة – الحصاد” قصة هوزان عكّو، وكتابة باسم السلكا، وإخراج سامر البرقاوي، وإنتاج شركة “الصبّاح”، وبطولة حسن وعبد النور ومنى واصف وعبده شاهين وجوزيف بو نصّار وأويس مخللاتي وسواهم.