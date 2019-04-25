نظام نور النتائج بالسجل المدني فقط Noor Results| شهادات الطلاب 1440

في ظل زيادة عمليات البحث عن رابط نظام نور النتائج بالسجل المدني noor results نود أن نُخبركم (الطلاب/الطالبات، أولياء الأمور) بالمملكة العربية السعودية أنه تم تعطيل رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط وبدون رقم سري من قبل وزارة التعليم السعودية، وذلك لحين انتهاء فترة اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 1439-1440هـ، وكذلك الانتهاء من رصد درجات الطلاب والطالبات لاختبارات نهاية العام الدراسي.

وتتيح الوزارة في الوقت الحالي إمكانية الاستعلام عن درجات الطلاب أو شهادات الطلاب في نظام نور لنتائج الطلاب المركزي باستخدام اليوزر الخاص بكل مستخدم من مستخدمي نظام نور النتائج بالسجل المدني الجديد، حيث يتم دخول نظام نور EduWave بإدخال اسم المُستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، أما عن رابط نظام نور النتائج بسجل المدني فقط لولي الأمر فسوف يتم إتاحته خلال الساعات القادمة تزامناً مع انتهاء فترة الاختبارات، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر رابط نظام نور بالهوية الوطنية فقط ورمز التحقق أو نظام نور بالسجل المدني فور تفعيله وتنشيطه رسمياً من جانب الوزارة.

نظام نور النتائج بالسجل المدني 1440

تم إطلاق موقع نور الإلكتروني تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الهادفة لرفع كفاءة وفعالية التعليم العام بالمملكة ونقله من البيئة التقليدية المعتمدة على الأوراق والمستندات والذهاب إلى المدرسة التابع لها الطالب لإنهاء كافة الإجراءات والحصول على النتائج الورقية وغيرها من الأمور التي تتطلب الحضور لإكمالها، إلى البيئة الرقمية أو الإلكترونية تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، وقد أدى ذلك إلى توفير الوقت والجهد على كافة منسوبي العلمية التعليم بالمملكة.

والهدف من ذلك هو تأسيس نظام تعليمي إلكتروني شامل للعملية التعليمية بأعلى مواصفات الجودة المتاحة لتقديم الخدمات الإلكترونية لمنسوبي وزارة التعليم السعودية، وذلك من خلال موقع نظام نور لنتائج الطلاب المركزي أو نظام نور النتائج بالسجل المدني 1440، ويتميز نظام نور برقم الهوية الوطنية بالشمول لكافة المدارس التي تشرف عليها وزارة التعليم، إلى جانب التكامل والترابط فيما بينهم ومع الجهات الحكومية ذات العلاقة، فهو يُمكن أجهزة وإدارات التعليم بالوزارة ومسؤوليها من متابعة العملية التعليمية والتربوية.

وقد حصل النظام المركزي التعليمي الإلكتروني على عدد من الجوائز لتميزه في المجال التعليمي (جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات)، ويستفيد من نظام نور النتائج بسجل المدني أو باسم المستخدم وكلمة المرور العديد من منسوبي التعليم، حيث يستفيد منه المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء الأمور، حيث يشتمل على العديد من العمليات الخاصة بالمعلمين من نقل أو تعيين أو نتائج للحركة الداخلية أو الخارجية التي يتم الاستعلام عنها من خلال نظام نور النتائج بالسجل المدني فقط للمعلميين أو المعلمات.

نظام نور برقم الهوية الوطنية. نظام نور المركزي (اسم المستخدم كلمة المرور). Advertisements

نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

يُقدم نظام نور الجديد خدماته لأولياء الأمور، حيث يُعطي نظام نور لولي الأمر إمكانية الحصول على التالي (تسجيل الأبناء في نظام نور 1440، خدمة النقل المدرسي، تعريف طالب، نقل الطالب من مدرسة لأخرى، الحصول على التقارير الدورية للطلاب والطالبات، عرض جدول الحصص الأسبوعي، متابعة الحضور والغياب، تعديل البيانات الشخصية للطالب/الطالبة، معرفة نتائج الطلاب في اختبارات الفصل الدراسي الأول والثاني).

وكذلك الحال بالنسبة للطلاب من حيث مدى الاستفادة من نظام نور للنتائج، ويتم الحصول على خدمات موقع نور الإلكتروني من خلال دخول نظام نور من الحساب الشخصي للمستفيد بإدخال البيانات الخاصة بكل مستخدم (اسم المستخدم، كلمة المرور) أو من خلال نظام نور النتائج بالسجل المدني أو نظام نور برقم الهوية الوطنية الجديد نور لولي الأمر بالسجل.

ويتم إطلاق رابط نظام نور بالهوية الوطنية فقط للاستعلام عن درجات الفصل الدراسي الأول لكافة المراحل الدراسية بمدارس التعليم العام يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 19 ربيع الثاني 1440، كما أطلقت الوزارة رابط تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية من خلال دخول نظام نور للمعلمين والمعلمات، ومن خلال رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق أو رابط نظام نور النتائج بالسجل المدني المرفق عبر موقع نجوم مصرية، يمكنكم الاستعلام عن النتائج بالهوية الآن.

تحديث: يُوفر نظام نور المركزي إمكانية تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1441هـ من حساب نظام نور لولي الأمر أو عن طريق مُستخدم قائد المدرسة وفق فترات التسجيل في نظام نور المحددة رسمياً من قبل وزارة التعليم السعودية، ويتم تسجيل طالب جديد باتباع خطوات التسجيل الرسمية، كما يتيح نظام نور إمكانية الاستعلام عن شهادات الطلاب برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق في الوقت الحالي من خلال موقع noor results، ويتم دخول موقع نظام نور النتائج بالسجل المدني من خلال الرابط الرسمي.

التسجيل في نظام نور 1440

أصدرت وزارة التعليم السعودية التعميم الخاص بتنظيم التسجيل في رياض الأطفال 1440، وقد اشتمل التعميم على المستويات وأعمار الطلاب وموعد البدء في استقبال طلبات التسجيل للطلاب والطالبات في مرحلة رياض الأطفال أو الطفولة المبكرة للعام الدراسي القادم 1441هـ، ويمكنكم التعرف على مواعيد التسجيل والمستويات وأعمار الأبناء والبنات من خلال اتباع رابط نظام نور رياض الأطفال لدخول موقع نور بالهوية عبر موقع نجوم مصرية.

تحديث: نوفر طريقة ترفيع الطلاب في نظام نور المركزي، حيث يتم ترفيع الطلاب في نظام نور المرحلة الابتدائية وفق ما هو موضحاً في التالي:

دخول نظام نور المركزي (حساب قائد المدرسة). “شؤون الطلاب/الطالبات”. الطلاب أو الطالبات. لتعيين صفوف الطلبة في العام الجديد. لترفيع الطلاب/الطالبات بشكل نهائي. وسيُتاح طباعة شهادة الطالب بعد أن يتم إجراء التعديلات على المهارات عبر نظام نور النتائج بالسجل 1440.

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