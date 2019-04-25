نتائج الطلاب برقم الهوية 1440 الدخول إلى نظام نور المركزي moe.gov.sa

يتم الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط من خلال موقع نور بالهوية الوطنية الإلكتروني التابع لوزارة التعليم السعودية، ولكن تم تعطيل رابط نظام نور بالهوية 1440 منذ بدء اختبارات نهاية العام الدراسي الجاري 1439-1440هـ، وقد كانت وزارة التعليم السعودية تقوم بتفعيل رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط في أوقات الاستعلام عن النتائج فقط (في منتصف العام الدراسي ونهاية العام الدراسي)، أما حفي الوقت الحالي فيتم تعطيل نظام نور بالهوية أثناء الاختبارات فقط، وذلك لإدخال درجات الطلاب ليتم الاستعلام عنها عبر موقع نور برقم الهوية الوطنية.

وتتيح وزارة التعليم خاصية الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية أو باسم المستخدم وكلمة المرور باتباع رابط نظام نور لمن يمتلك حساباً على النظام، وقد تم إنشاء موقع نور الإلكتروني في إطار تنفيذ التوجيهات السامية بزيادة كفاءة وفعالية التعليم العام، وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للتعاملات التي تتم إلكترونياً، ومن خلال نجوم مصرية نوفر لكم رابط دخول نظام نور لنتائج الطلاب 1440 للاستعلام عن شهادات الطلاب noor results والتسجيل في نظام نور لولي الأمر 1440، كما نوفر لمتابعينا الكرام أخر أخبار نظام نور الجديد اليوم.

نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية نظام نور 1440

قامت وزارة التعليم بإطلاق موقع نظام نور الذي يُعد من أهم المواقع الإلكترونية التعليمية بالمملكة، وذلك نظراً لما يُقدمه من خدمات متعددة في العملية التعليمية، حيث يستفيد منه قادة المدارس والمدراء والمعلمين/المعلمات والطلاب/الطالبات وأولياء الأمور وغيرهم من الفئات الأخرى، وكلٍ من هؤلاء له مهامه الخاصة المُوزعة عليه من قبل النظام وفق تخصصه ومكانه، وقد تم إنشاؤه من أجل التيسير علي المستفيدون من خدمات التعليم الإلكتروني لما يتميز به النظام من سهولة ويسر، حيث يمكن الحصول على التقارير والدرجات أو نتائج الطلاب برقم الهوية noor results من خلال النظام الإلكتروني.

ويتم من خلال موقع نور الإطلاع علي نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية لكافة المراحل الدراسية (الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية)، كما يتيح النظام لولي الأمر خاصية تسجيل الطلاب الجدد بالصف الأول الابتدائي أو رياض الأطفال، ويتم تسجيل ولي الأمر في نظام نور من خلاله أو أن تتم إضافة الملف الخاص به من قبل مدير المدرسة أو من قبل المشرفين في إدارة التعليم، فهو نظام تعليمي شامل لكافة الخدمات التعليمية، ومن يرغب في الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية، يمكنه ذلك من خلال الرابط الرسمي المرفق.

ونوفر رابط دخول موقع نور المركزي للحصول علي نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني، وذلك وفق الخطة الزمنية المقررة من الوزارة لإدخال الدرجات والمهارات وإخراج النتائج في نظام نور للعام الدراسي الجاري، أما عن كيفية الاستعلام عن النتائج، فيتم الاستعلام من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق، ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق، واختيار إشعار نتيجة الطالب، ثم اختيار الفصل الدراسي والنظام، ثم إدخال الإدارة التعليمية التي تتبعها، ثم اسم المدرسة والصف والقسم، وفي النهاية قم بكتابة اسم الطالب والضغط علي زر “استعلام النتيجة”، وإليكم رابط الدخول باسم المستخدم أو نظام نور بالهوية لاستعلام نتائج الطلاب برقم الهوية noor results.

نظام نور الرسمي. نتائج نظام نور برقم الهوية noor results.

نتائج الطلاب برقم الهوية

تتيح وزارة التعليم إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب/الطالبات برقم الهوية الوطنية أو بالسجل المدني ورمز التحقق فقط، حيث تم تفعيل نظام نور للنتائج برقم الهوية من جانب الوزارة من أجل التسهيل علي الطلاب وأولياء الأمور عند حصولهم علي نتائجهم ونتائج أبناءهم عند إطلاق نتائج الاختبارات التحريرية للفصليين الدراسيين الأول والثاني، فمن يرغب في دخول نظام نور بالسجل المدني فقط، ينبغي عليه اتباع الرابط الرسمي المرفق عبر موقع نجوم مصرية للإطلاع علي نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية.

تحديث: يُقصد بأيقونة “إظهار نتيجة المنتصف” الموجودة في نظام نور نظام المقررات هو عرض درجات أعمال السنة في الحساب الشخصي للطالب/الطالبة في نظام نور المركزي، وتظهر هذه الأيقونة بعد أن يتم إدخال درجات أعمال السنة، ولا يشترط أن يتم استكمال كافة الخانات، ويتميز برنامج نظام نور الجديد بشمول النظام المركزي لكافة مدارس المملكة التي تقوم وزارة التعليم السعودية بالإشراف عليها، كما يتميز بالتكامل والترابط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويمكنكم التعرف على خطة التقويم الدراسي للعام الدراسي الجاري، وعرض نتائج الطلاب برقم الهوية من خلال اتباع الرابط الرسمي عبر موقع نجوم مصرية.

إضافة لجان الاختبارات في نظام نور برقم الهوية الوطنية

تتم إضافة اللجان الخاصة بالاختبارات وطباعة أرقام الجلوس في نظام نور بالسجل المدني من حساب قائد المدرسة، وتتمثل خطوات إضافة لجان اختبارات المرحلة المتوسطة في التالي:

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دخول نظام نور برقم الهوية الوطنية أو باسم المستخدم. فتح القائمة الرئيسية واختيار “الاختبارات”. اختيار لجان الاختبارات. إضافة لجنة. تعبئة الحقول الموجودة أمامك. النقر على أيقونة “إضافة” عبر موقع نظام نور نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط.

ويجب مراعاة عدد الطالبات والطلاب الفعلي بكل صف دراسي، وبعد الضغط على أيقونة إضافة تظهر أمامك رسالة”تمت عملية حفظ البيانات بنجاح”، وبعد أن يتم الانتهاء من الإضافة يمكنكم حذف أو تعديل اللجنة بعد اكتمال إضافتها، ومن يرغب في العودة إلى صفحة لجان الاختبارات قم بالنقر على توزيع الطلاب على اللجان، ويتم استعلام درجات الطلاب الفصل الدراسي الأول من خلال اتباع رابط نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية أو بالسجل المدني المرفق، ويمكنكم التعرف على خطوات إضافة لجان الاختبارات من خلال الصور التالية:

التقويم الدراسي وإخراج النتائج في نظام نور

يتم إدخال غياب الطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية ممن يتم تقديم البرامج العلاجية لهم خلال الفترة الحالية (فترة اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية)، وذلك بهدف إشعار ولي أمر الطالب/الطالبة بالغياب وإخلاء مسؤولية المدرسة، ويجب العلم بأنه لا يتم إدخال غياب هذه الفترة ضمن إحصائيات الانضباط المدرسي العامة، وسيتم الانتهاء من فترة الاختبارات الجارية ومن ثم إخراج نتائج نظام نور بالسجل المدني أو نتائج الطلاب برقم الهوية فقط عبر موقع نور المركزي.

تحديث: يتم تفعيل خاصية إرسال بيانات دخول نظام نور الجديد على الهاتف الجوال للمستفيد من خدمات نظام نور المركزي سواء كان طالباً أو ولي أمر، حيث تتمثل طريقة إرسال بيانات الدخول للنظام من خلال رسالة نصية في اتباع رابط دخول نظام نور برقم الهوية الوطنية المباشر المرفق، الضغط على خدمات إضافية، ثم الرسائل، رسالة قصيرة، بيانات الدخول، اختيار ولي الأمر أو الطالب من القائمة الموجودة، ثم حفظ، عودة، إرسال، ويتم دخول موقع نظام نور بدون رقم سري للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط درجات الفصل الدراسي الأول لعام 1440 باتباع الرابط الرسمي المباشر المرفق بالمقال عبر موقع نجوم مصرية، ويمكنكم التعرف على خطوات إرسال البيانات من خلال الصور التالية:

نظام نور برقم الهوية وبدون رقم سري| طريقة استخراج نتائج الطلاب 1440

يتم الدخول إلى النظام من خلال اليوزر الخاص بكل مستفيد، ومن المتوقع أن يتم إتاحة وتفعيل نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق أو نظام نور بدون رقم سري أو نظام نور برقم السجل لولي الأمر بعد الانتهاء من اختبارات نهاية العام، ويمكنكم التعرف على خطوات استخراج نتائج نظام نور للطلاب برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق أو باسم المستخدم وكلمة المرور للمراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) من خلال الصور التالية، ونوفر رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1440 من خلال موقع نجوم مصرية.

تحديث: تجري آلية تعديل درجات الطلاب والطالبات للمرحلة المتوسطة في نظام نور بالسجل المدني فقط من خلال فتح مُحرك البحث من جانب إدارة الاختبارات والقبول، ثم الدخول إلى الصفحة الخاصة ببيانات الطلاب/الطالبات ومن ثم اختيار الاختيار التالي (لإدخال بيانات طالب أنقر هنا)، ويتيح نظام نور لولي الأمر الآن إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب بالهوية الوطنية ورمز التحقق فقط، فمن يرغب في الاستعلام عن درجات الفصل الدراسي الأول، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط استعلام نتائج الطلاب برقم الهوية 1440 الرسمي المرفق.

نظام نور 1440

أعلنت وزارة التعليم السعودية/الإدارة العامة لشؤون المعلمين اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 25 ربيع الثاني 1440هـ عن موعد البدء في فتح نظام نور للمعلمين من أجل تحديث البيانات لشاغلي الوظائف التعليمية، وذلك استعداداً للبدء في أعمال حركة النقل الخارجي وحركة النقل الداخلي للعام الحالي، وسيتم فتح نظام نور برقم الهوية الوطنية لتحديث البيانات وإدخال الرغبات اعتباراً من يوم الأحد 30 ربيع الثاني 1440هـ الموافق لتاريخ 6 يناير 2019م، ويتيح نظام نور بالسجل المدني حالياً إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1440 برقم الهوية الوطنية فقط.

يُتيح نظام نور المركزي إمكانية تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1441هـ من حساب نظام نور لولي الأمر أو من مُستخدم قائد المدرسة في موقع نور الإلكتروني وفق فترات التسجيل في نظام نور المحددة رسمياً من قبل وزارة التعليم السعودية، ويتم تسجيل طالب جديد باتباع خطوات التسجيل الرسمية، كما يتيح نظام نور إمكانية الاستعلام عن شهادات الطلاب برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق في الوقت الحالي من خلال موقع noor results، ويتم دخول موقع نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط من خلال الرابط الرسمي المرفق للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية للطالب أو ولي الأمر.

ويمكنكم من خلال موقع نجوم مصرية التعرف على دعاء الاختبارات ونصائح هامة قبل وأثناء الاختبار وإرشادات لولي الأمر، بالإضافة إلى إرشادات لتخفيف الضغوط على الطلاب والطالبات، ومن خلال الرابط الرسمي المرفق دخول موقع نور من أجل للطلاب والطالبات.

نظام نور تسجيل الطلاب

أطلقت وزارة التعليم السعودية التعميم الخاص بتنظيم التسجيل في نظام نور المركزي للروضات 1440، وقد تضمن هذا التعميم توضيح المستويات وأعمار الطلاب ومواعيد تسجيل الطلاب والطالبات في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم 1441هـ بمشيئة الله تعالى، ومن يرغب في التعرف على مواعيد التسجيل والمستويات وأعمار الأبناء والبنات، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط نظام نور رياض الأطفال لدخول موقع نور بالهوية الوطنية.

تحديث: نظراً لكثرة الاستفسار عن طريقة ترفيع الطلاب في نظام نور المرحلة الابتدائية، فقد قمنا بتوفير كيفية ترفيع الطلاب في النظام المركزي نور، حيث يتم ذلك من خلال دخول موقع نور باتباع الرابط المرفق، ثم اختيار “شؤون الطلاب/الطالبات”، ثم اختيار الطلاب أو الطالبات، ثم النقر على “لتعيين صفوف الطلبة في العام الجديد”، وأخيراً الضغط على رابط “لترفيع الطلاب/الطالبات بشكل نهائي”، وسيُتاح طباعة شهادة الطالب أو الطالبة بعد أن يتم إجراء التعديلات على المهارات،

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