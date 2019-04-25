بعد الفيديو الفاضح له.. معلومات لا تعرفونها عن منى فاروق.. شاهدوا كيف ورطت محمد رمضان ومحمد حماقي!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 يناير 2019 02:33 مساءً -

لاتزال قضية الفيديو الإباحي الذي إنتشر للممثلتين المصريتين ​منى فاروق​ وشيما الحاج برفقة المخرج المصري خالد يوسف كما قيل يأخذ الكثير من الجدل.

وتمّ تداول الكثير من المعلومات التي لا يعرفها الكثيريون في الساعات الماضية عن فاروق وما علاقتها بالفنانين المصريين ​محمد رمضان​ و​محمد حماقي​؟ وذلك تحت عنوان توريطها لهما في السمعة السيئة بسبب هذا الفيديو.

ففيما خص حماقي، كانت فاروق قد أعربت عن فخرها بإشادته بدورها في مسلسل “ظل الرئيس” وذلك أثناء إحيائه أحد الأفراح التي كانت تحضرها، مؤكدًة أنها سعيدة بهذه الإشادة وتعتز بها كثيرًا.



وقالت:” أسعدني جدًا ما قاله النجم الكبير محمد حماقي في الحفل، وهذه شهادة كبيرة بالنسبة لي وأعتز بها، ولم أتوقع أنه يعرفني”.

Advertisements

وأضافت:” “كلامه عني من أجمل الكلام الذي سمعته في حياتي، وأتمنى العمل معه، وقلت له هذا الكلام

أما فيما خص رمضان فكان تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعهما الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً وعرضه للكثير من الإنتقادات حيث أشار الكثيرون إلى أنها صورة جديدة.



ونذكر أيضاً من بعض المعلومات عنها أنها وفي حديثها عن الإغراء أشارت إلى أنها لن تقبل بأي دور يحمل أي نوع من الإغراء، مؤكدًة أنها لا تحب أن يراها جمهورها في هذه الأدوار وقالت:” ممكن أمثل أدوار شرْ، وأعشق الأدوار الكوميدية خاصة تلك التي تقوم بها الفنانة ياسمين عبدالعزيز”.

أما عن مثلها الأعلى في التمثيل فقالت إنها تعتبر الممثلة المصرية الراحلة سعاد حسني، مثلها الأعلى في مجال التمثيل، متمنية الوقوف أمام عادل إمام والنجم أحمد حلمي والنجمة ياسمين عبد العزيز.