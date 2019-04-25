حكيم يحتفل بعيد تحرير سيناء على طريقته

شارك الفنان المصري حكيم جمهوره عبر حسابه الخاص، على موقع "انستقرام" صورة له بجوار علم مصر، معلقاً على ذلك : "كل سنة وإحنا دايما في انتصارات"، بالتزامن مع الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

ويحتفل المصريون بعيد تحرير سيناء في 25 أبريل من كل عام، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر، أرض سيناء، بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي من أراضيها، ما عدا طابا التي تم استردادها في 15 مارس 1989، حسب مصراوي.

ويشار إلى أن عدد من نجوم الفن قد شاركوا باحتفالات ابتهاجاً بعيد تحرير سيناء، الذي يحتفل به المصريون في الخامس والعشرين من إبريل في كل عام.