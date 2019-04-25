الجمهور ينتظر الحلقة 20 من عشاق رغم الطلاق

ينتظر الجمهور العربي مشاهدة الحلقة 20 من المسلسل الكويتي الدرامي عشاق رغم الطلاق اليوم عبر المواقع عقب انتهاء عرضها على قناة MBC، حيث تدور أحداث المسلسل حول حالات الطلاق في المجتمع العربي.

حاز المسلسل الكويتي عشاق رغم الطلاق على إعجاب الجمهور العربي حيث يعتبر من الأعمال الدرامية التي تناقش المشكلات الاجتماعية أهمها مشكلة الطلاق وما يحدث للمرأة المطلقة ونظرة المجتمع لها، كما يتناول المسلسل بعض القصص الواقعية التي تحدث في الكثير من الأسر العربية التي يحدث بها حالات طلاق.

يشارك في مسلسل عشاق رغم الطلاق عدد من نجوم الدراما الكويتية وعلى رأسهم الفنانة نور الكويتية والتي تقوم بدور البطولة في هذا المسلسل ويشاركها البطولة مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات منهم انتصار الشراح، سليمان ياسين، هيام الحسن، يوسف المحمد، غادة الزدجالي، رانيا شلهاب، شهد سلمان، بحسب "الخليج 365".