عرض آخر رسالة لـ“هتلر“ للبيع في مزاد علني .. وهذا سعرها!

عرضت دار مزادات إلكسندر التاريخية بالولايات المتحدة الأميركية، آخر رسالة كتبها الزعيم النازي أدولف هتلر، والتي تحمل اسم "مذكّرة انتحار هتلر".

ووصلت قيمة هذه الرسالة في المزاد العلني إلى 70.000 جنيه إسترليني، أي ما يُعادل 90 ألف دولار.

وسيتم بيع القطعة في مزاد يستمر يومين من 30 أبريل إلى 1 مايو، ومن المتوقع أن يتراوح السعر بين 52000 – 70.000 جنيه إسترليني.

وقالت دار مزادات إلكسندر التاريخية في ولاية ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، التي تقوم ببيع هذه المذكرة: إن العنصر ”فريد من نوعه“.

وذكر رئيس الدار، بيل باناغوبولوس، أنه لا يوجد دليل مكتوب آخر بشأن إعلان هتلر عن عزمه البقاء أو الموت في برلين، مشيرًا إلى أنه يحاول أن يصور نفسه في هذه الرسالة كزعيم شجاع حتى النهاية.

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وتم إرسال المذكرة التاريخية قبل أيام من وفاة هتلر إلى أحد قادته المفضلين، فيلد مارشال فرديناند شورنر، الذي حثه على الفرار من العاصمة برلين، إلا أنه رفض، وفقًا لصحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية.

وتنص الرسالة: ”سأبقى في برلين، لكي أشارك بطريقة مشرفة في المعركة الحاسمة لألمانيا، وأضرب مثالًا جيدًا لكل من تبقى، أعتقد أني بهذه الطريقة سأقدم أفضل خدمة لألمانيا“.

وأضاف: ”بالنسبة لبقيتكم، يجب بذل كل جهد ممكن لكسب الكفاح من أجل برلين، يمكنك أن تساعد هناك بشكل حاسم، من خلال الدفع شمالًا في أقرب وقت ممكن“، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

وتتضمن المجموعة أيضًا نصًا من رسالة شورنر الذي ناشده بالهرب من برلين. وكتب شورنر: ”أود أن أطلب منك، في هذه الساعة الخطيرة، مغادرة برلين وتولي القيادة من القطاع الجنوبي، إذا سقطت، فإن ألمانيا ستنتظر، أيضًا الملايين من الألمان ينتظرون الفرصة لبناء ألمانيا مرة أخرى معكم“.