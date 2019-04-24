نايل سات: تردد قناة دعوة 2019 الجديد بعد التعديل - شاهد الآن أرطغرل 145

تبث الكثير من القنوات العربية المسلسل التركي، قيامة ارطغرل، ومن هذه القنوات قناة دعوة الفضائية، حيث تقوم بعرض حصري للمسلسل على النايل سات وبأجزائه الخمسة في مساء كل يوم أربعاء.

وأوضحت مصادر اعلامية أن قناة دعوة الفضائية قد حصلت على حقوق نقل المسلسل، ولكن بعد إذاعته باللغة التركية على قناة TRT، وكذلك موقع النور، دون أن تكون هذه الحقوق متاحة لأي قنوات أخرى حتى هذه اللحظة.

وبدورنا في وكالة سوا الإخبارية، نقدم لكم اليوم التردد الجديد لقناة دعوة على النايل سات؛ حتى يتسنى للمشاهدين المتابعة والاستمتاع دون أي تقطيع او تشويش على القناة.

وتبث القناة أيضًا الكثير من المسلسلات التاريخية الأخرى التي تستهوي عشاق هذا النوع من المسلسلات، سواء كانت تاريخية أو اسلامية، وغيرها من هذه الأعمال.

تردد قناة دعوة الفضائية: نايل سات 12687 أفقي