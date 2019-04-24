شاهد: هكذا تصرّفت نجوى كرم حتى تنجو من الانتقادات

تعرّضت النجمة اللبنانية نجوى كرم، لسيلٍ من الانتقادات والهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلان الفاشينيستا الكويتية دكتورة خلود عن أجرها في حفلها برأس السنة الماضية، الأمر الذي دفع بـِ "شمس الأغنية اللبنانية" إلى دعوة الفاشينيستا الكويتية لوضع حدٍّ للانتقادات التي رافقتها.

وظهرت نجوى كرم، خلال حفل إطلاق عطرها الجديد الذي يحمل اسمها في بيروت، في استقبال خلود وطلبت منها عدم الانسياق وراء كلام الناس، وقالت لها: “ما تخلي حدا يدخل بينا أبدا..ما تخلي حدا.. ما يجرجروكي”.

وحرصت الدكتورة على تقبيل واحتضان نجوى كرم، وقالت لها: “والله بحبك كثير” وتابعت “ملعون أبو العشق”، في إشارة لاسم أحدث فيديو كليب النجمة اللبنانية الجديد، وذلك بحسب ما أورده موقع " القدس العربي".