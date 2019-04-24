حقيقة وفاة الفنان عادل امام

شهدت الحالة الصحية للنجم المصري عادل إمام في الأيّام الأخيرة تدهورًا وسوءًا غير مسبوق، مما جرى نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بشكلٍ سرّي.

وأكدّ مصدر مقرّب من "الزعيم"، أنّ السبب الرئيسي لتوقف تصوير مسلسل “فلانتينو” الذي كان من المفروض أن يخوض به الزعيم سباق رمضان الدرامي هذا العام هو أن الحالة الصحية للزعيم لم تسمح له بمواصلة التصوير وتوقف أكثر من مرة نتيجة دخوله في عدة أزمات صحية، وذلك بحسب ما أورده موقع " القدس العربي".

ويشارُ إلى أنّ المخرج رامي إمام كان قد أكد أن حالة والده الصحية جيدة وأنه لا صحة لما تردد عن تدهور صحته وأن السبب في تأجيل المسلسل يكمن في الأزمة الإنتاجية التي تعرض لها المسلسل.