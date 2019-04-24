سيلفي مع غوريلا.. صورة تجتاح مواقع التواصل

انتشرت صورةً مثيرة للاهتمام عبر مواقع التواصل لاثنتين من الغوريلا المشاكسة وهي في وضعٍ ساخر تقلّدُ فيه سلوك البشر، في صورةٍ شخصية "سيلفي" رائعة التقطها حارس الحديقة الذي ساعد في إنقاذ هذه الحيوانات وهي صغيرة، وجرى تداول هذه الصورة كالنار في الهشيم على الإنترنت.

اللقطة صورها عامل في حديقة فيرونغا الوطنية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وسرعان ما انتشرت على نطاق واسع بعد نشرها على موقع فيسبوك، مع تعليق من ملتقطها ماثيو شامافو ”يوم آخر في المكتب.“

وفي الصورة تبدو الغوريلا نداكزي ونديزي طبيعيتين أمام الكاميرا، وواحدة منهما تقف بثقة مبقية قدميها متباعدتين، بينما تميل الغوريلا الثانية إلى الأمام لتظهر في الصورة.

Advertisements

وكتب منتزه فيرونغا الوطني على إنستغرام قائلاً: ”هذه الغوريلا (إناث) تتصرف دائمًا بشكل صفيق لذلك كانت هذه هي اللقطة المثالية لشخصياتهما الحقيقية“، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

وأضاف: ”ليس من المفاجئ أيضًا رؤيتهن على الأقدام أيضًا – فمعظم الرئيسيات تشعر بالراحة في المشي منتصبة (ثنائية القدم) لفترات قصيرة من الزمن“.