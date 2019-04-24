محمد صلاح ونجمة لعبة العروش يتصدرون مواقع التواصل

حازت صورة تجمع لاعب كرة القدم محمد صلاح مع نجمة مسلسل الدراما الأمريكي لعبة العروش إميليا كلارك على إعجاب الآلاف من معجبي النجمين على مواقع التواصل الاجتماعي.

والتقى النجم محمد صلاح مع إميليا كلارك خلال حفل منتدى مجلة TIME الأمريكية بعد اختياره ضمن قائمة المجلة التي وضعت صورته على صدر غلافها، كما اختارت المجلة رامي مالك ذو الأصول المصرية ضمن قائمتها السنوية بعد تتويجه أوسكار أفضل ممثل.

وتلقت الصورة تفاعلاً كبيراً على تويتر حيث غرد أحد المتابعين وكتب:" لا تحزني يا أم مكه هيا حياة النجم كده".

فيما غرد آخر وكتب:" فخر العرب مع فخر أمريكا"، وكتب أخر:" أبو صلاح مصدر الهام لكل النجوم في العالم"، بحسب "المواطن".

