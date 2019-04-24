سبب وفاة الشاعر العراقي خضير هادي

غيّب الموت الشاعر الشعبي العراقي المشهور خضير هادي اليوم الأربعاء، عن عمرٍ ناهز 57 عامًا، وذلك عقب إصابته بنزيفٍ في الدماغ في أحد مستشفيات أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وذكرت وسائل إعلام عراقية إنّ ”هادي توفى صباح اليوم في أحد مستشفيات أربيل، بسبب إصابته بنزيف في الدماغ“.

يذكر أنّ هادي ألقى أمام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين قصيدة ”خمسة زايد خمسة“ عن شهداء العراق في الحرب الإيرانية العراقية، وبعد أيام من إلقائها في مجلس ضم شعراء كثرًا ذكر صدام حسين قصيدته مما مكنه من شهرة واسعة حينها.

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الشاعر خضير هادي من مواليد 1962، وهو من أشهر الشعراء الشعبيين في العراق، وعُرف بكتابته للكثير من الأغاني، للفنانين كاظم الساهر وهيثم يوسف وحاتم العراقي وغيرهم.