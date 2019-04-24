تفاصيل وفاة الشاعر العراقي خضير هادي

توفي الشاعر العراقي المشهور خضير هادي اليوم الأربعاء، إثر نزيف في الدماغ في أحد مستشفيات أربيل عاصمة إقليم كردستان.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن "الشاعر العراقي هادي 57 عامًا توفى صباح اليوم في أحد مستشفيات أربيل، بسبب إصابته بنزيف في الدماغ".

ويعتبر خضير هادي من أشهر الشعراء الشعبيين في العراق، وعُرف بكتابته للكثير من الأغاني، للفنانين كاظم الساهر وهيثم يوسف وحاتم العراقي وغيرهم. وفق "ارم نيوز"

وألقى هادي أمام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين قصيدة "خمسة زايد خمسة" عن شهداء العراق في الحرب الإيرانية العراقية، وبعد أيام من إلقائها في مجلس ضم شعراء كثرًا ذكر صدام حسين قصيدته مما مكنه من شهرة واسعة حينها.