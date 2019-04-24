مصر: تقديم موعد صرف معاشات مايو بالاتفاق مع البريد

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية عن قرارها بتقديم موعد صرف معاشات شهر مايو مع اقتراب شهر رمضان 2019، ومن المقرر اعلان الموعد الجديد في حال الاتفاق عليه مع البريد وبنك ناصر.

ويبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين منها نحو 7.9 مليون شخص يصرفون شهرياً حوالي 13 مليار جنيه.

وفي المعتاد يصرف أصحاب المعاشات، الذين يصرفون من منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي، مستحقاتهم الشهرية في اليوم الأول من كل شهر، بينما يصرف من تحول معاشاتهم على بنك ناصر ومكاتب البريد مستحقاتهم في اليوم الخامس في الشهر، ويصرف المحولون على البنوك معاشاتهم في اليوم العاشر، بحسب "مصراوي".