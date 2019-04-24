ريهام حجاج تحتفل بزفافها مع نجوم الشاشة المصرية

احتفلت الفنانة المصرية ريهام حجاج زفافها على رجل الأعمال محمد حلاوة برفقة عدد من نجوم الفن أبرزهم يسرا ودنيا عبد العزيز ورامي عياش ومحمود العسيلي.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي عدداً من الصور تجمعها بريهام حجاج على حسابها الخاص على انستغرام، وقد أقيمت الاحتفالية بأحد فنادق القاهرة بحضور عدد محدود من أصدقاء ريهام المقربين من داخل وخارج الوسط الفني، وظهرت ريهام دون فستان زفاف.

يُذكر أن رجل الأعمال محمد حلاوة كان متزوجاً من الفنانة ياسمين عبد العزيز لأكثر من عشر سنوات، وانفصل عنها قبل سنة إلا إن الفنانة ياسمين عبدالعزيز أعلنت رسميًا عن هذا الانفصال منذ أشهر قليلة.

وفي سياق أخر، يعرض لريهام حجاج حاليًا مسلسل كارمن، بالاشتراك مع محمد مهران ومحمد الكيلاني وولاء الشريف وعمر الشناوي ومحمد مزربان، ومن تأليف سامح مجدي وإخراج حسين شوكت، بحسب موقع "أخبارك".