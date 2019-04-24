تراند اليوم : فيديو ملكة الدريدي .. video molka dridi شاهد تونسية تضرب فتاة بمساعدة زميلتها وشاب

أثار فيديو ملكة الدريدي video molka dridi جدلاً واسعاً بعدما ظهرت برفقة زميلتها وصديقتها وهم يعذبون فتاة أخرى ويمزقون ملابسها الخارجية.

وقام نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم بتداول هاشتاق فيديو ملكة الدريدي والذي يُظهر قيامها برفقة زملائها وهي تضرب الفتاة، وقد أظهر الفيديو قيام ملكة الدريدي بشتمِ وقَذف الفتاة وضربها.

ونحن سنضع لكم التفاصيل الكامِلة حول بذاءة فيديو ملكة الدريدي مع الفتاة وسبب ضربهعا، كما ننشر لكُم الفيديو الكامل الذي انتشر على تويتر لمشاهدة الكلمات الجارحة.

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وأظهر فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قيام ملكة الدريدي بضرب فتاة أخرى وتمزيق ملابسها برفقة أحد الشباب وفتاة أخرى، هذا وقَد علّق العديد من المُغرّدين على الهشتاق الذي تَمّ إطلاقه بالانتقاد الحاد والكبير ل فيديو ملكة الدريدي .