تراند اليوم : نتائج اللوتو اللبناني اليوم الخميس ( 1708) - Lotto lebanon اخر سحب اللوتو اللبناني 1708

استخرج نتائج اللوتو اللبناني الخميس 11-4-2019 اللوتو اللبناني 1708 Lotto اللوتو اللبناني 1708 اخر سحب نتائج اللوتو اللبناني 1708مباشرة مع زيد من شاشة LBC اللبنانية.

حيث نزودكم قرائنا الكرام بنتائج اللوتو اللبناني 11-4-2019 أخر سحب: 1708 اليوم الخميس، حيث يترقب عدد كبير من مشتركي يانصيب اللوتو اللبناني اليوم ، وحيث من المقرر أن يتم الكشف عنها مساء كل اثنين وخميس مساءً على شاشة LBC بث مباشر وعبر الموقع الالكتروني للوتو اللبناني خلال الرابط التالي .

سحب اللوتو اللبناني للإصدار رقم 1708، وجاءت النتيجة على الشكل الآتي:

سحب اللوتو اللبناني للإصدار 1708، وجاءت النتيجة على الشكل الآتي:

الأرقام الرابحة: 9 - 12 - 20 - 26 - 39 - 40 الرقم الإضافي: 4

٭ المرتبة الأولى: لا رابح.

٭ المرتبة الثانية: خمسة أرقام مطابقة مع الرقم الاضافي:

- قيمة الجوائز الاجمالية حسب المرتبة: 185.908.335 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1 شبكة.

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 185.908.335 ل.ل.

٭ المرتبة الثالثة: خمسة أرقام مطابقة:

- قيمة الجوائز الاجمالية حسب المرتبة: 59.998.860 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 24 شبكة.

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 2.499.953 ل.ل.

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٭ المرتبة الرابعة: أربعة أرقام مطابقة:

- قيمة الجوائز الاجمالية حسب المرتبة: 59.998.860 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1.175 شبكة.

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 51.063 ل.ل.

٭ المرتبة الخامسة: ثلاثة أرقام مطابقة:

- قيمة الجوائز الاجمالية حسب المرتبة: 143.312.000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 17.914

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 8000 ل.ل.

المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة للسحب المقبل:

(982.639.886) ل.ل.

نتائج اللوتو اللبناني من لبنان - Lebanon Lotto

حيث يقوم موقع اليانصيب الوطني اللبناني ، وبشكل دوري باصدار والكشف عن الارقام الفائزة بيانصيب الوطني اللبناني، وارقام جميع البطاقات الرابحة في يانصيب اللوتو اللبناني آخر سحب، حيث تعتبر اليانصيب اللبنانية من اهم اللالعاب الحظ التي تقوم بها المؤسسة المسئولة والمخولة في بيع وإصدار البطاقات الرابحة لجميع عمليات السحب على اللوتو اللبناني.

هذا ويشترك الكثير من اللبنانيين في يانصيب لبنان والتي تصدر كل اسبوع يوم الاثنين والخميس، مباشرة على الهواء يتم سحب جميع ارقام يانصيب اللوتو اللبناني البطاقات الرابحة وسحب الأوراق ، لجميع مشتركي في اللوتو اللبناني.

والآن قرائنا الكرام يمكنكم متابعة كافة نتائج اللوتو اللبناني والارقام الرابحة بآخر سحب، من خلال الرابط التالي ، مباشر أو من خلال موقع نتائج سحب اللوتو اللبناني عبر بوابة اليانصيب الوطني الإلكتروني ، قط قم بادخال رقم بطاقتك وتعرف على النتيجة فورا.