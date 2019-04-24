شاهد: الخلاف الأول بين عبير سندر وزوجها البريطاني

شاهد جمهور الفاشينيستا السعودية عبير سندر أول خلاف لها مع زوجها البريطاني جوردان أونيل في سنغافورة أثناء تقضيتهما شهر العسل في مقطع مصور نشرته سندر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستعرضت عبير سندر شكل الشارع الذي تقيم به، والطابق الذي يوجد بها منزلها المطل على الميناء، حيث شكت مجدداً من هطول الأمطار بشكل دائم، مؤكدة أنها لم تتعود بعد على الطقس، كما أنها تشعر أنها صارت ربة منزل، لأن كل ما يشغلها حالياً هو ترتيب المنزل وإعداد الطعام.



وظهرت عبير سندر وهي تتمشى في بداية الفيديو في الحي الذي يقع فيه منزلها، حيث كانت عائدة من رحلة تسوق إلى السوبرماركت برفقة زوجها، وشكت لجمهورها من أنه أجبرها على السير لمدة ساعة ونصف كاملة وأن قدميها تؤلمانها بشدة.

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وقالت: "هذا الرجل تعبني.. صارلي ساعة ونصف أمشي"، ليتدخل هو محاولاً حل الخلاف قبل أن تلومه زوجته بشكل أكبر، رد هو ممازحاً: “إن قدميك ضعيفتان"، بحسب "نورت".



