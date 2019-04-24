رمضان 2019: سوزان نجم الدين تعرض صورة صادمة لها وهي على السرير

نشرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، صورة صادمة لها خلال تصوير مسلسلها الرمضاني "ابن أصول".

وأثارت صورة نجم الدين صدمة بين الجمهور خلال مكوثها على سرير داخل مستشفى، بعد تعرضها لوعكة صحية أصابتها خلال تصوير مسلسل ابن أصول والذي سيعرض خلال شهر رمضان 2019.

وأظهر تقرير المستشفى تعرض سوزان نجم الدين لهبوط حاد في الدورة الدموية، بسبب استغراق وقت طويل في التصوير دون راحة.

وطمأن الطبيب المعالج لنجم الدين، وأسرة المسلسل التي نقلتها للمستشفى، على حالتها الصحية ومن المقرر أن تغادر إلى منزلها في وقت لاحق. وفقاً لصحيفة "السوسنة"

وتشارك سوزان في بطول مسلسل ابن اصول ، وتجسد دور والدة الفنان المصري حمادة هلال بطل العمل وهو من اخراج محمد بكير.