تفاصيل خبر وفاة زوجة فهد بن سعيد وأبنائه الأربعة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل حادثة وفاة زوجة فهد بن سعيد وأبنائه الأربعة، في حادثة مروعة، في مدينة جدة السعودية.

وقال شهود عيان إن الأم مع أبنائها الأربعة وهم ولدين بنتين، توفوا بسبب حادث سير في أح الشوارع الرئيسية بمدنة جدة في المملكة العربية السعودية.

ونعى نشطاء مواقع التواصل الضحايا، فقال أحدهم: "مع أبنائها الأربعة ولدين بنتين بسبب حادث وكانت هي من يقود السيارة الصلاة عليهم عصر اليوم في جامع الونيان جامع محمد بن عبدالوهاب الخليج ببريدة تغمدها الله بواسع رحمته".

واستفسرت ناشطة أخرى عن هوية الضحايا بالقول: "لو سمحت ياخوي زوجه الفنان فهد بن سعيد ولا تشابه اسماء ضروري رد علي".