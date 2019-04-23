البطاقات الرابحة في يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 الاصدار الخامس عشر

صدرت نتائج سحب يانصيب 2019 الدفعة الجديدة، وذلك في أعقاب إجراء القرعة العلنية للسحب عبر شبكة قنوات التلفزيون السوري، ولكافة المشتركين في بطاقات وسحوبات العام الجديد.

نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 متوفرة في الأسفل أو

وتم بث قرعة يانصيب معرض دمشق الدولي على عدة قنوات ووسائل إعلام سورية أبرزها قناة سوريا دراما ، من خلال عرض فعالية تدوير عدة دواليب، ومن ثم استخراج الارقام البطاقات الرابحة لجميع المشتركين في يانصيب معرض دمشق الدولي.

واعتاد معرض دمشق الدولي على إصدار بطاقات السحب منذ خمسينات القرن الماضي وبشكل دوري طوال العام، بحيث يتم إجراء السحب في كل يوم ثلاثاء على جوائز تصل قيمتها إلى ملايين الليرات السورية.

وتجدر الإشارة إلى أن معرض دمشق الدولي يعتبر من أقدم المعارض العربية في دمشق سنويا منذ عام 1954م، ويعد أكبرها في الشرق الأوسط، حيث تشارك في دوراته عشرات الدول من جميع أنحاء العالم العربي والأوروبي.