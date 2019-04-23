تراند اليوم : على غرار خالد يوسف.. تسريب فيديوهات إباحية لفنان مع 10 سيدات...

أوقف نجم موسيقى البوب الكورية الجنوبية، يونغ جون-يونغ، بعد ساعات قليلة من تقديمه اعتذارًا عن نشر فيديوهات لعلاقاته الجنسية بدون علم شريكاته، في فضيحة هزت قطاع الموسيقى في البلاد.وتتشابه فضيحة الفنان الكوري مع قضية المخرج والنائب المصري خالد يوسف ، الذي انتشرت له فيديوهات جنسية، مع فنانات وسيدات شهيرات، ادعين أنه تزوجهنّ عرفيًا، فيما لا تزال القضية منظورة أمام المحاكم.والتسجيلات المصورة التي تظهر فيها على الأقل 10 نساء، تشاركها جون-يونغ في مجموعة دردشة تضم خصوصًا بين أعضائها النجم الكوري الجنوبي الشهير سونغري، العضو في فرقة ”بيغ بانغ“، وهي من أبرز فرق البوب الكورية الجنوبية.وقد طلبت محكمة منطقة سيول المركزية، الخميس، وضع يونغ في السجن على ذمّة التحقيق، بعد مثوله أمام القضاء، بحسب ما ذكرت وكالة ”يونهاب“ الكورية الجنوبية.وقال المغني في المحكمة: ”أنا آسف، ارتكبت خطأ جسيمًا وغير مبرر، وأنا أعترف بأنني مذنب“.وبعد هذه الجلسة، نُقل المغني البالغ 30 عامًا مكبل اليدين إلى مركز للشرطة، حيث انتظر قرار المحكمة بشأن طلب الإفراج عنه بكفالة، لكن الطلب رفض في نهاية المطاف.

وكان يونغ وسونغري، قد أعلنا الأسبوع الماضي، انسحابهما من الساحة الفنية؛ بعد الفضائح التي طالتهما.

وتعاني كوريا الجنوبية من ظاهرة ”مولكا“، القائمة على نشر كاميرات خفية في الأماكن العامة؛ لتصوير النساء خلسة.

كما أن ”الانتقام الإباحي“ على الإنترنت شائع، وفي معظم الوقت، ينشر رجال فيديوهات لعلاقاتهم الجنسية مع شريكاتهم السابقات؛ للانتقام منهن.

وفي مجتمع محافظ للغاية، قد يكون الضرر الناجم عن هذه المقاطع المصورة كبيرًا.