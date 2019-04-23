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تراند اليوم : حقيقة طلاق رنا هويدي بعد تورطها في فيديو إباحي مع خالد يوسف...

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تداول روّاد مواقع التواصل خلال الساعات الماضية شائعة جديدة حول أحد ضحايا الفيديوهات الإباحية وهي الإعلامية المصرية ، المتورطة في فيديو إباحي مع المخرج والبرلماني .
وقال البعض بأن زوجها طلّقها بعد تورطها في فيديو جنسي تم إلقاء القبض عليها بسببه وأمرت النيابة بحبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
فيما أكدت تقارير صحفية، أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، لأن رنا هويدي غير مرتبطة بزواج رسمي أو معلن من الأساس.
الجدير ذكره أن رنا هويدي لم تكن الوحيدة التي وقعت في شباك خالد يوسف، فكان من ضمن القائمة كل من وشيماء الحاج ومنى الغضبان والراقصة كاميليا، وانتشرت أيضًا في وقتها بعض الأنباء عن تورط كل من وغادة ابراهيم إلّا أنهما نفيا ذلك وقاموا بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الشخص الذي قام بترويج هذه الشائعات.
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