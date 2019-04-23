شاهد: مغامر متهوّر يتعلّق بعجل طائرة

انتشر مقطع فيديو مدهش عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية، يُظهر خروج أحد ركاب طائرة تحلّق في سماء منتجع ”ألفور“ في إيطاليا.

ويوضح الفيديو المتداول، أنه أثناء تحليق المغامر الطائر "بار سافستروم" بالقرب من الطائرة فتح "دانيال أوسيو" الباب، وتسلق على العجلات.

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وتدلّى دانيال من الطائرة لأخذ ثمرة موز من يد ”بار سافستروم“ قبل أن يجلس ويتسلق عائدًا مرة أخرى إلى داخل الطائرة، وبعد أن أكل وجبته الخفيفة قفز بمظلته من الطائرة.

وقال دانيال: "شعرت بالجوع لذا اضطررت إلى أكل الموز.. لقد حظينا بضحكات ومتعة كبيرة.. وقد تمكنا من القيام بذلك من المحاولة الأولى"، مضيفًا: "عندما جلست على عجلة الطائرة تغيرت زاويتها، لذا قمت بتثبيت قدمي في الترس وإيجاد حل سريع للمشكلة".