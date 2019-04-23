حقيقة تدهور صحة الفنانة سوزان نجم الدين (صورة)

تعرّضت الفنانة السورية سوزان نجم الدين لوعكةٍ صحية ألمّت بها خلال تصوير مشاهدها في مسلسل "ابن أصول" المقرر أن يخوض في السباق الدرامي رمضان المقبل، كما جرى نقلها إلى المستشفى خلال الساعات الماضية.

وكشفت التحاليل التي أجرتها نجم الدين عن تعرضها لهبوطٍ حاد في الدورة الدموية، نتيجة خضوعها للتصوير لساعات طويلة دون راحة.

وطمأن الطبيب المعالج الفنانة السورية وأسرة المسلسل التي نقلتها للمستشفى، على حالتها الصحية، ومن المقرر أن تغادر إلى منزلها في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.

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وكشفت المصادر أن سوزان نجم الدين ستعود لاستئناف التصوير غدًا الأربعاء، في ظل ضيق الوقت، واقتراب موسم دراما رمضان وعدم انتهائها من مشاهدها في المسلسل.

ويشارُ إلى أنّ سوزان تشاركُ في بطولة مسلسل ”ابن أصول“، حيث تجسد دور والدة الفنان المصري حمادة هلال، بطل العمل، وهو من إخراج محمد بكير، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

يذكر أنّه سبق للفنانة السورية المشاركة في الدراما المصرية بأكثر من عمل، أبرزها ”باب الخلق“ أمام الفنان الراحل محمود عبد العزيز، و“وش تاني“ مع النجمين كريم عبد العزيز وحسين فهمي.