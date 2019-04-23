حقيقة وفاة زوجة فهد بن سعيد في حادث سير مروع

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، نبأ وفاة زوجة فهد بن سعيد وأبنائها الأربعة، في حادث سير مروع، في المملكة العربية السعودية.

ونعى نشطاء المواقع المرحومة، حيث قال أحدهم: "توفيت زوجة فهد بن سعيد وهي تقود السيارة وتوفي معها أبناءها الأربعة ولاحول ولاقوة إلا بالله تغمدها الله برحمته، والمصايب كثيرة لكن الإعلام متغافل وقبل شهر حادث مرأة ببريدة عند إشارة الريان أسفر عن كسر في ظهرها".

وقال آخر: "صباح الثلاثاء خبر عاجل توفت زوجة الفنان فهد بن سعيد مع ابنائها الأربعة ولدين وبنتين هذي اللي قبل فتره سببت مشاكل لنفسها وتبي تنتحر واليوم يأتي خبر وفاتها رحمة الله عليهم".

تجدر الاشارة إلى أنه لم تصدر أي تصريحات رسمية بهذا الشأن حتى اللحظة، وسنوافيكم في وكالة "سوا" الاخبارية بكل جديد حال حدوثه في هذا الشأن.