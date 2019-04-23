تراند اليوم : شيماء الحاج و مني فاروق فيديو :الفيديو الفاضح لمنى فاروق :فضيحه مني فاروق وشيما الحاج :مني فاروق...

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أيام، مقطعاً لـ فتاتين ترقصان بملابس فاضحة، فيما يقول البعض أنهما الممثلتان المصريتان منى فاروق وشيماء الحاج، وبرفقة رجل، رجح الكثيرون بعد تداول مشاهد جديدة للفضيحة أنه المخرج المصري خالد يوسف.

وظهرت الفتاتان ترقصان على وقع أنغام أغنية “عالعين موليتين”، في حين يُسمع صوت رجل مشجعاً لهما، دون أن يتم التأكد من صحة الفيديو على رغم الشبه الكبير بين الفنانتين والراقصتين في المقطع المصور. بحسب موقع مجلة “لها”.

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من جهتها، نفت الفنانة منى فاروق على موقع “الانستجرام” أن تكون لها أي علاقة بالفيديو المتبادل، داعية الجميع لتوخي الدقة في نشر مثل هذه الافتراءات على حد تعبيرها.