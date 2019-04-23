شاهد: لقطات توثّق لحظة تصويت نجوم الفن على التعديلات الدستورية 2019

انتهى أمس الإثنين التصويت على التعديلات الدستورية المصرية للعام 2019، و شهد ذلك توافد نجوم الفن في أيام 20 و 21 و 22، من إبريل الجاري.

وكان من أبرز اللقطات التي شهدها الاستفتاء، ارتداء النجمتين رانيا يوسف وشيرين عبد الوهاب، ملابس رياضية "ترينينج" أثناء وصولهما إلى لجنتي التصويت على الدستور، مما أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقامت الفنانة لبلبة بتقبيل ورقة الاقتراع أثناء قيامها بالتصويت. "وفق الفجر الفني"

وشهد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشاركة عدد كبير من النجوم، أبرزهم نبيلة عبيد، يسرا، سمير صبري، رشوان توفيق، هاني شاكر، نهال عنبر، انتصار، وفاء عامر، ليلى عز العربي، محمد هنيدي، وفاء صدقي، غادة إبراهيم، إيهاب فهمي، مصطفى فهمي، أحمد عدوية، محمد فؤاد، فيفي عبده، طارق علام، بيومي فؤاد، المخرج خالد جلال.

وشارك في التصويت على التعديلات الدستورية، النجوم محمد رمضان، أحمد فهمي، أحمد جمال، رانيا يوسف، شيرين عبد الوهاب، حكيم، سمية الخشاب، محمود الليثي، شحتة كاريكا، المنتج عماد زيادة، الأب بطرس دانيال، والمخرجة ساندرا نشأت.

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وحرص "فؤاد" على ارتداء ملابس بلون علم مصر، ومثله الإعلامي طارق علام، في خطوة لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء، وكشف النجوم نهال عنبر، عماد زيادة، وساندرا نشأت عن تصويتهم بنعم للتعديلات الدستورية.

ومن أبرز المشاهد التي انتشرت في الساعات الأخيرة، صورة الفنان حكيم، أثناء احتفاله بالتصويت على الاستفتاء، بقيامه بصبغ جميع أصابعه بالحبر الفسفوري.

كما وقام الفنان محمد فؤاد بتوزيع "الشاي" على المواطنين أثناء تواجده في محيط اللجنة الانتخابية.