رانيا يوسف وشيرين بإطلالة مغايرة في استفتاء التعديلات الدستورية 2019

كان لافتا الإطلاله المغايرة للفنانة المصرية رانيا يوسف وشرين خلال المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 ، حيث حضرتا بملابس رياضية فيما قبلت الفنانة لبلبة ورقة الاقتراع اثناء التصويت.

ومن أبرز المشاهد التي انتشرت في الساعات الأخيرة، صورة الفنان حكيم، أثناء احتفاله بالتصويت على الاستفتاء، بقيامه بصبغ جميع أصابعه بالحبر الفسفوري، وقام الفنان محمد فؤاد بتوزيع الشاي على المواطنين أثناء تواجده في محيط اللجنة الانتخابية.

وحرص فؤاد على ارتداء ملابس بلون علم مصر، ومثله الإعلامي طارق علام، في خطوة لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء، وكشف النجوم نهال عنبر، عماد زيادة، وساندرا نشأت عن تصويتهم بنعم للتعديلات الدستورية، بحسب "بوابة الفجر".