تراند اليوم : نتيجة امتحان الاساس ولاية الجزيرة ،، نتيجة امتحان الاساس ولاية الجزيرة 2019 بالاسم

ننشر لكم زوار الخليج 365 ن وجميع سكان السودان نتيجة امتحان شهادة الاساس السودان فلقد بدأ الطلاب السودانيون بالبحث عن نتيجة الاساس ، ونشرت اليوم وزارة التربية والتعليم نتيجة شهادة الاساس في ولاية الخرطوم 2019، و نتيجة شهادة الاساس في ولاية الجزيرة 2019، وتسهيلاً عليكم نضع لكم عبر رابط مباشر نتيجة شهادة الاساس في كافة المحافظات السودانية.

نتيجة شهادة الاساس 2019

والجدير بالذكر أن الامتحانات قد مرت من غير مشاكل وبشكل مرتب ومنظم وفقاً للخطة الموضوعة له، حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات إلي 76702 طالب وطالبة أدوا الاختبارات، فقد جاء نحو 7000 معلم ومعلمة تمت ألاستعانة بهم من قبل وزارة التعليم من ولاية الجزيرة ليتم مراقبة الاختبارات

رابط الاستعلام عن نتيجة شهادة الاساس 2019

يمكنكم الاستعلام عن نتائج الأساس لعام 2019برقم الجلوس وذلك لكافة الولايات من خلال الروابط الأتية :-

تحديث: يمكنكم الاستعلام عن نتائج شهادة الأساس جميع الولايات برقم الجلوس عبر الدخول للرابط المرفق أعلاه، نتمنى التوفيق لجميع الطلاب .