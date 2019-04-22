رابط الاستعلام عن النتائج برقم الهويه في السعودية - موقع نظام نور

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية اليوم إمكانية الاستعلام نتائج مراحل التعليم المختلفة من خلال موقع نور الخاص بالنتائج.

ويمكن للطلبة في جميع مدن ومحافظات المملكة الاطلاع على نتائجهم عبر نظام نور الإلكتروني الذي يمكنهم من الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط المرفق.

رابط نظام نور لنتائج الطلاب 1441

ويعمل نظام نور على توفير النتائج الطلاب في جميع المراحل التعليمية في مدن ومحافظات المملكة بكافة مراحها الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة من معرفة نتائجهم فور الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم السعودية.

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ومن المزايا العديدة التي يتمتع بها نظام نور إتاحة النتائج للطلاب والعمل على توفير الوقت والمجهود على الأسر من أجل الحصول على نتائج أبناءهم دون الذهاب إلى المدارس والإدارات التعليمية المختلفة.

وأعلنت وزارة التعليم عن تطبيق عدد كبير من التحديثات على الأنظمة الالكترونية الخاصة بالاستعلام عن النتائج من خلال نظام نور ويمكن الوصول إلى النتائج عبر الرابط أدناه

واعلنت عدد من الهيئات التعليمية والمجمعات عن نتائج الاختبارات النهائية للطلاب و الطالبات في العديد من قطاعات و مدن المملكة العربية السعودية. وفق "هي"

ويمكن للمواطنين التعرف على النتائج الخاصة بالطلاب والطالبات و الاستعلام عنها من خلال رقم الهوية أو رقم السجل المدني.