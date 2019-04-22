فيديو: مشاهد حصرية من زواج علاء الشابي برملة

احتفل الإعلامي علاء الشابي مساء الأحد 21 أبريل 2019 بزواجه من رملة ذويبي في أحد نزل العاصمة بحضور عدد من أصدقائه.

وحضر الحفل عدد من أهل الإعلام والرياضة والسياسة على غرار برهان بسيس وسامي الفهري ومختار التليلي وناجي جلول ومصطفى الدلاجي ورشدي علوان وهشام النقاطي وصلاح مصباح ونجلاء التونسية.

وتوجه الإعلامي سمير الوافي بتهنئة خاصة الى "عشيره" علاء الشابي بمناسبة زفافه البارحة، حيث كتب يقول: "تزامن حفل زواج صديقي العزيز علاء الشابي مع سفري الضروري جدا بعد أن سجلت حلقتي مبكرا منذ يوم الاربعاء عوض الجمعة لأتمكن من السفر...لذلك أتمنى لصديقي العزيز علاء هناء أبديا وسعادة مزمنة وزواجا ناجحا مع عروسه رملة...وهما يستحقان ذلك بعد حب مجنون قاوم كل المصاعب وصمد وانتصر".

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وأضاف: "كل التهاني لعشيري علاء الذي لم أتمكن من مشاركته فرحة عمره...لكن قلبي معه يقاسمه سعادته ويشاركه فرحته...ومادام قرار زواجه هو توافق بين قلبه وعقله...فقد حقق المعادلة الصعبة لتكون الثالثة ثابتة".