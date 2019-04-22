"مشهد عري" يجبر التلفزيون السوري على الاعتذار

أثار التلفزيون السوري ضجّةً كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول نشطاء لأحد المشاهد السيئة التي عرضها التلفزيون بالخطأ، ضمن مسلسل كرتوني للأطفال.

وقدّم التلفزيون السوري، اليوم الاثنين، اعتذارًا عن مشهد فتاة عارية الصدر ظهرت في مسلسل للأطفال، بعد أن نجا من مقص الرقيب.

ونشرت الفضائية السورية على موقعها في فيسبوك بيانًا رسميًا أقرت فيه بالخطأ الذي وقع، أمس الأحد، خلال عرض المسلسل الكرتوني الشهير ساسوكي.

وقالت الفضائية السورية، في بيانها، ”إنه وبعد مراجعة ما جرى تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي حول مرور أحد المشاهد السيئة ضمن مسلسل الكرتون ساسوكي، تأكدت القناة أن الخطأ قد حصل فعلًا“، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

وأضاف البيان، ”لذلك وجب علينا الاعتذار من المشاهدين لأننا قد أخطأنا، والاعتذار هو الشيء الصحيح الذي يتوجب علينا القيام به“.