خلاف أصالة وأنغام يشعل مواقع التواصل!

أشعلت النجمتان السورية أصالة نصري، والمصرية أنغام، على مواقع التواصل الاجتماعي حربًا كلامية، وذلك منذ أن تمّ الإعلان عن زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم زوج قريبة أصالة، وطالت المشادّة الكلامية الأمور الشخصية والعائلية.

وأعلنت أنغام في لقاء تلفزيوني أنها تفضّل شيرين عبد الوهاب على أصالة عند سؤالها من تفضلها على الأخرى، ليأتي رد أصالة سريعاً بشكل قوي، وذلك بحسب ما أورده موقع " القدس العربي".

وسارعت أصالة بالنشرعلى حسابها في “إنستغرام” صورة لها مع ياسمين عيسى طليقة زوج أنغام وهي تحتفل بعيد ميلادها، وعلقت على الصورة بقولها:

“ياسمينة الحبيبة الغالية كلّ سنة وأنتي بخير.. وأنتِ بتستحقّي الخير والسعاده والاستقرار والوفا يا وفيّة”، وهو ما اعتبره جمهورها ومتابعوها أنها تقصد به أنغام.