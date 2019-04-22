إطلالة مثيرة لابنة عمرو دياب الصغرى تشعل مواقع التواصل

أشعلت ابنة النجم المصري عمرو دياب الصغرى جنا، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها المثيرة والجريئة في أحدث ظهور لها عبر حسابها على “إنستغرام”، الأمر الذي أثار استهجان الكثيرين وقابلوها بسيلٍ من الانتقادات.

وظهرت جنا بفستان مكشوف قليلاً عند منطقة الصدر، وكانت تقوم بحركات في فمها، مما أثار هذا السلوك استفزاز البعض من محبي والدها وطالبوه بالتركيز أكثر على ابنتيه والاهتمام لتصرفاتهما.

الأمر الذي اضطر الشابة إلى إقفال خاصية التعليقات للتخلص من الضغوط التي يمارسها بعض المتطفلين عليها، وذلك بحسب ما أورده موقع " القدس العربي".

لكن في المقابل دافع الكثير من الأشخاص عن جنا وشقيقتها الكبرى كنزي، لافتين إلى أنهما تعيشان عمرهما الطبيعي، وملابسهما لا تختلف كثيراً عن الموضة السائدة والتي يمكن لأي شابة أن ترتديها خلال النهار أو في السهرات والحفلات مع أصدقائها.