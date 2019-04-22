شاهد: ميس عنبر في فيديو جديد والسبب!

نشر مشاهير العراق من فنانين وإعلاميين ورياضيين، وكذلك رجال السياسة فيديوهات قصيرا عبر صفحاتهم الرسمية، تشمل تحديا للمساهمة لمساعدة اللاجئين والنازحين في العراق.

والتحدي عبارة عن أن يقوم الشخص بالتبرع علانية بمبلغ من المال لمفوضية اللاجئين، ويقوم بتحدي شخص آخر، الذي يقوم بدوره بنقل التحدي، بعد التبرع، إلى أخر وهكذا دواليك.

وشارك في الفيديو الفنانة العراقية آلاء حسين، ولاعب كرة القدم الكابتن يونس محمود، والإعلامية ميس عنبر، ومقدم برنامج "بشير شو"، أحمد البشير الذي "تحدى" بدوره رئيس الجمهورية برهم صالح للمشاركة في الحملة.

ميس عنبر الجبوري مذيعة ومقدمة برامج عراقية مقيمة في دبي ولدت في سنة 1990، وتعمل حالياً في تقديم برنامج كهرمانة على قناة الشرقية، وحصلت على البكالوريوس في الاتصالات والانتاج التلفزيوني.