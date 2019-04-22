رابط مشاهدة مباراة الاتحاد ولوكوموتيف على قناة الاتحاد الاسيوي بث مباشر يوتيوب

يحل فريق الاتحاد بقيادة مدربه التشيلي لويس سييرا، ضيفاً على نظيره لوكوموتيف طشقند الأوزبكي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

ويلتقي فريق الاتحاد مع مضيفه لوكوموتيف، في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم الإثنين بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب “لوكوموتيف”، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يتم إذاعة المباراة بين الاتحاد ولوكوموتيف، عبر قناة “بي إن سبورت 1″، بأداء صوتي للمعلق علي محمد علي.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية للبطولة الآسيوية برصيد 6 نقاط، متساوياً مع الوحدة الإماراتي صاحب الصدارة بفارق المواجهات المباشرة، فيما يتذيل لوكوموتيف المجموعة برصيد 3 نقاط.

يذكر أن فريق الاتحاد حقق الفوز على لوكوموتيف، بثلاثية نظيفة، أحرزهم ناصر الشمراني، وفهد المولد “هدفين”، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الماضية من البطولة الآسيوية.