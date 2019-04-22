معلومات صادمة عن طليقة جوني ديب من بينها أم كلثوم

تحتفل النجمة آمبر هيرد بعيد ميلادها الـ 33 اليوم بعد رحلة يعتبرها الكثيرون مثيرة للجدل تفاقمت بعد طلاقها من النجم العالمي جوني ديب، وهنا أبرز المحطات في حياة هيرد الشخصية والسينمائية:

تعرضت هيرد في سن الـ 16 لموقف صعب لم تتخلص منه بسهولة، حيث فقدت حبيبها في حادث سيارة لتقرر بعد ذلك الدخول في الإلحاد وتركها للدراسة الثانوية.

في عام 2010 أعلنت عن دعمها للشواذ، كما فاجئت الجمهور أنها واحدة منهم حينما شاركت في مظاهرة لدعمهم وحرصت على الظهور في المناسبات وقتها بصحبة صديقتها.

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تمتلك عددًا كبيرًا من الأسلحة وأن كان أكثر البندقية حيث تصل عدد ما يزيد على 300 بندقية وتحرص في وقت فراغها على ممارسة الرياضات خاصة الخطرة مثل تسلق الجبال، كما تعشق هيرد الاستماع إلى أغاني أم كلثوم.



ارتبطت بجوني ديب في عام 2013 قبل أن ينفصلا مؤخرًا حيث كانت أكثر شخص مكروه لعائلة جوني ديب وتحديدًا والدته التي أكدت في وقت سابق أن آمبر تستغل جونى وأمواله فقط، بحسب "صدى البلد".