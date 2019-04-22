رمضان 2019: أضخم 6 أعمال درامية خليجية لرمضان

يشارك نجوم الفن الخليجي في أعمال درامية في رمضان 2019، ومع اقتراب رمضان ينتظر الجمهور العربي والخليجي عرض قائمة المسلسلات الخليجية الأبرز.



يتصدَّر مسلسل "العذراء" قائمة مسلسلات رمضان 2019 من تأليف الشقيقين محمد شمس وعلي شمس، وإخراج محمد القفاص. تدور الأحداث في سجن النساء، بعد أن يصدر حكم على سيدة بالإعدام، ما ي فتح الباب أمام طرح قضايا اجتماعية. صُوِّرَت أحداث المسلسل بالكامل في دولة البحرين. وهو من بطولة شجون الهاجري وسعاد علي وهيفاء حسين ومشاري البلام.

مسلسل حضن الشوك مجموعةً من أهمّ الممثلين في الخليج العربي. وهو من تأليف عبدالله سعد، وإخراج حمد البدري، وبطولة إبراهيم الحربي ومحمد العلوي وليلى عبدالله وإلهام الفضالة وانتصار الشراح وأحمد مساعد ونور الغندور. يعالج المسلسل بشكلٍ دراميّ واقع العلاقات الاجتماعية، والقصص اليومية.

مسلسل موضي قطعة من ذهب الذي اختاره الفنان الكوميدي داود حسين وتم تصويره في الكويت. المسلسل من تأليف حمد الرومي تحت إدارة المخرج منير الزعبي، وبطولة أسمهان توفيق ونور الكويتية ولمياء طارق ويعقوب عبد الله وحسين المهدي وفهد العبد المحسن.

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هيا الشعيبي تسلط الضوء على حياة ما بعد التقاعد في مسلسل سواها البخت في وقت تتبدَّل عجلة الحياة اليومية. المسلسل من تأليف محمد الكندري وإخراج حسين أبل. ويشارك في بطولته كل من وليد الضاعن وشيلاء سبت وفهد البناي ومحمد الصيرفي وفخرية خميس وأحمد التويجري.

الممثّلة سعاد عبد الله، اختارت هذه المرة مسلسلاً يحمل عنوان "أنا عندي نص"، وهو من المسلسلات التي تُوصَف بأنها الأقوى للموسم والمنافسة، ولا يزال المسلسل قيد التصوير حالياً. وتدورُ أحداث المسلسل في إطار الكوميديا الاجتماعية، وهو من تأليف حمد شملان الرومي، وإخراج منير الزعبي. ويشارك في البطولة هدى الخطيب ومحمد العجيمي وبدرية طلبة وشجون الهاجري وفاطمة الصفي.



مسلسل "حدود الشر" الذي يتمُّ تصويره حالياً يدخل ضمن الدراما الرمضانية 2019 حيث تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، إذْ يعود بنا إلى عالم الستينيات. قد يكون ذلك مُستجداً على دراما الخليج التي تطرح بشكل موسمي حالات وقضايا يومية، أو من واقع الحياة. لكن هذه المرة، العودة التاريخيَّة هي إلى العراق، وتاريخ العائلات الكويتية التي كانت لها مصالح وأراضٍ وبساتين فى مدينة أبو الخصيب بالبصرة العراقية. ويُسجل المسلسل تحدياً جديداً للممثلة القديرة، حياة الفهد، والتي ستلعب دور البطولة عن نص محمد النشمي، وإخراج أحمد دعيبس، وبطولة أحمد الجسمي وانتصار الشراح وباسم عبد الأمير، بحسب "العربي الجديد".