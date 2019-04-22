حقيقة اعتزال الفنانة سميرة سعيد

علّقت الفنانة المغربية سميرة سعيد عن إمكانية اعتزالها للفن وتركها للساحة الفنية بالقول: " أنا مش عايزة أتكلم عن الموضوع ده، بس جاتلي ظروف قبل كده خليتني أقول كفاية كده وأروح على المغرب وانبسط بحياتي هناك"، مضيفةً: "أنا بشتغل من وأنا عمري ١٢سنة وجيت على مصر كنت ١٧ سنة".

وتابعت: " وبعدين عشان كنت بعرف الفنان عبدالحليم حافظ وفايزة أحمد.. حتى عبدالحليم وقتها طلب من الملك إني ادخل المعهد في مصر ويخليني أغني معاه في الحفلات.. لكن ده محصلش بسبب إني مكنتش أقدر أسيب إخواتي ووالدتي"، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

وقالت إن من ضمن الفنانين المغربيين الذين يستحقون لقب ”سيد الغناء المغربي“ هو الفنان سعد لمجرد وحاتم عمور، مشيرةً إلى أن الفنانات اللاتي استطعن إتقان الغناء الخليجي هن أصالة وأنغام وآمال ماهر.