شاهد: تسريب مقلب سما المصري ببرنامج رامز في الشلال 2019

نشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين، مقطع فيديو قالوا إنه يعود لأحد مقالب الفنان المصري رامز جلال في برنامجه الجديد "رامز في الشلال" الذي سيبث في شهر رمضان 2019.

وتداول النشطاء مقلب رامز جلال مع الفنانة الاستعراضية المصرية سما المصري، على أنه ضمن برنامج "رامز في الشلال 2019".

غير أن وسائل إعلام، أشارت إلى عدم صحة المقطع المسرب وأنه ليس ضمن برنامج رامز جلال الجديد، إنما جرى تجميع وتركيب صور وصوت للفنان رامز جلال خلال الفيديو.

ويظهر في المقلب "المفبرك"، عبارة عن مقلب يحبس فيه الضيف داخل تابوت وظهر صوت سما المصري في الفيديو وهي تسب وتشتم القائمين على البرنامج بألفاظ نابية.