رمضان 2019: نسرين طافش ست الحسن مع ابن عربي

تشارك الفنانة السورية نسرين طافش السباق الدرامي الرمضاني في رمضان 2019 في دور البطولة في مسلسلها ابن عربي أو مقامات العشق تحت إدارة المخرج أحمد إبراهيم ومن المقرر عرضه على شاشة قناة أبو ظبي.

وتتصدر شخصية ست الحسن الشخصيات الأبرز في المسلسل وهي المرأة الشاهدة على مراحل حياة المتصوف العربي محي الدين ابن عربي، حيث تقدم مجموعة من الأبيات الشعرية لمحي الدين ابن عربي من ألحان الموسيقار السوري طاهر مامللي.



وكانت نسرين قد افتتحت موسمها ببطولة فيلم نادي الرجال السري الذي يحقق إيرادات عالية جدًّا في السينما المصرية، واحتل صدارة شبّاك التذاكر، بحسب "سيدتي".