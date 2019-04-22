الكويتية صابرين بورشيد تتعرض لمرض خطير يفقدها الذاكرة والجمهور يتضامن معها

تعرضت الإعلامية الكويتية صابرين بورشيد لمرض لمفاوي في الرأس تسبب بفقدانها الذاكرة، وعلى إثره سيفقد جمهورها إطلالتها على الشاشة لفترة من الزمن، حتى تتعافى، وتتمكن من استعادة ذاكرتها، خلال المرحلة الثانية من العلاج.

طمأنت الإعلامية الكويتية أسرار السعيد الجمهور الكويتي ومتابعي الحالة الصحية لزميلتها الإعلامية صابرين بورشيد، خلال تقديمها افتتاحية برنامج "عالسيف" على إحدى القنوات المتلفزة، رغم الإعلان عن فقدانها الذاكرة وإصابتها بأورام لمفاوية في الرأس.

وقالت السعيد: "بداية أسبوع جميلة، في أخبار أجمل أكيد، ونحب نطمئن الجمهور لزميلتنا صابرين، الحمد لله بإذن الله الأيام الجاية راح تبتدي لعلاجها للأورام اللمفاوية وان شاء الله ما تحتاج إن استجابت لهذه المرحلة من العلاج لمدة شهرين لعلاج المرحلة الثانية".

من جهته، قال طالب الشريف زميل أسرار في تقديم البرنامج: "يقولون يمكن إن نسبة كبيرة من الذين يصابون بهذه الأمراض يعالجون بدون عمليات جراحية"، لتؤكد أسرار على معلومته بقولها: "إن شاء الله سترجع ذاكرتها في الأيام الجاية، ونطمئن الجمهور ونتحمد بالسلامة أكيد لصابرين ونتمنى أن تكون موجودة معانا الموسم المقبل".

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ويشار إلى أن والد صابرين، أحمد بورشيد قد قال قبل أيام : "إن ابنته صابرين في خطر أدعولها".

كما نقل عنه قوله: " إن صابرين فيها ورم (لمفاوي) وراح تاخذ في المرحلة الأولى جلستين كيماوي خلال شهرين بعدها راح يصور الدماغ لمعرفة مدى استفادتها من العلاج وبعدها راح يقرر هل العلاج يحتاج إلى كيماوي أو لا وهل يطول العلاج أو لا، وراح ترجعلها الذاكرة بعد العلاج هذا مؤكد بس ما قال إن هذا الورم سرطاني وقال ٧٠ إلى ٨٠ في المائة من هالحالات تتعافى وترجع للحياة الطبيعي.فنرجوا الدعاء لصابرين بالتوفيق والشفاء من هالمرض".

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن ودعم واسعة من رواد مواقع التواصل للإعلامية صابرين بورشيد حيث دعا طيف واسع منهم لها بالشفاء العاجل والصحة والعافية .

وغرد حساب باسم "مريم بورشيد" قائلاً: "اللهم اني أستودعتك قلب اختي روحهآ ، وجسدها.. استودعتك صحتهآ وعافيتهآ.. استودعتك فرحهآ ، وسعادتهآ.. استودعتك إياهآ بكل ما فيها فلا تحرمني منها ، فهي سعاده لقلبي وابتسامه لروحي".