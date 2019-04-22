آريا ستارك تصدم جمهور لعبة العروش

شعر بعض مشاهدو مسلسل لعبة العروش بالصدمة بعد ظهور طفلة الملحمة الأكثر مشاهدة في تاريخ الدراما الامريكية آريا ستارك في مشهد حميمي مع صديقها قبل مواجهة جيش الموتى وملك الظلام في الحلقة الثانية من الموسم الثامن والأخير للمسلسل.

وشكك البعض في قانونية المشهد الذي ظهرت فيه ستارك بدعوى أنها لم تتجاوز سن الـ 18 عاماً بعد، حتى تخرج في مشهد إباحي بتلك الطريقة.

إلا أن بعضهم لم يلتفت إلى أن هذا الموسم يعد الثامن في سلسلة لعبة العروش، كما أن الممثلة ميليسيا ويليامز التي تلعب دور آريا ستارك، يبلغ عمرها حالياً 22 عاماً.

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وهو ما دفع بعض المتابعين في الدهشة من كيف أن السنوات مرت، سريعاً، حتى تحولت آريا ستارك من طفلة "لعبة العروش" إلى فتاة وشابة يانعة.

من جانبها، قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن مشهد آريا ستارك الإباحي، لم يكن دخيلا على سلسلة لعبة العروش، بل هو جزء أصيل مما كتبه جورج آر مارتن في روايته الأصلية لعبة العروش.

ولكن هناك أيضاً خط آخر في الرواية الأصلية، كشفت عنه الصحيفة البريطانية، من غير المعروف إذا ما كان الموسم الأخير سيحمله أيضا، أم لا، وهو وجود علاقة عاطفية رومانسية بين آريا ستارك وجون سنو "أخيها غير الشقيق"، بعدما تكتشف أنه من آل تراغريان، بحسب "سبوتنيك".