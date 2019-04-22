في ذكرى ميلادها: تفاصيل مثيرة في حياة الراقصة كيتي.. وأهمها علاقتها بالموساد

اشتهرت الراقصة كيتي فوستاكي، والتي تعتبر من إحدى جميلات السينما المصرية، في فترة الخمسينات، وشهدت العديد من الأفلام الحضور القوي لكيتي بأداء رقصاتها الاستعراضية المثيرة.

تحل اليوم ذكرى ميلاد الراقصة الاستعراضية كيتي، التي ولدت في 21 إبريل من عام 1927، بالإسكندرية لعائلة يونانية، وقيل أنها تدينت باليهودية، وجنسيتها يونانية مصرية، وعاشت طوال تواجدها في مصر في حي شبرا العريق بالقاهرة.

شاركت كيتي بأشهر أدوراها في فيلم "عفريتة إسماعيل يس" أمام الفنان الراحل إسماعيل يس، حيث لعبت بطولة الفيلم الوحيدة في حياتها.

اختفت 5 سنوات عن العمل الفني دون أية أسباب واضحة، وعادت لتقديم آخر أعمالها الفنية فيلم "العقل والمال" في عام 1965.

وانطلقت شائعات حول علاقة تربطها بالموساد الإسرائيلي، وجاءت الشائعة بعد المسلسل الذي حكى سيرة الجاسوس المصري رأفت الهجان، والذي وقعت في غرامه راقصة شابة اسمها "بيتي" مراهقة وطائشة، تكبره بعام واحد، الأمر الذي فسره البعض بأن الهجان أحب أن يخفي هوية كيتي.

Advertisements

وبدورها، نفت الفنانة مريم فخر الدين في أكثر من حوار لها علاقة الفنانة كيتي بالموساد، وهو الأمر الذي نفته الراقصة نجوى فؤاد في حوارات صحفية لها، بينما قالت الفنانة نجوى فؤاد: " إن سبب اختفاء كيتي كان إصابتها بمرض السرطان، وتدهور حالتها النفسية بعد معرفتها بمرضها، ففضلت العزلة إلا أن توفيت".

وفي ذات السياق، ترددت عدة أنباء عن الجهة التي سافرت لها كيتي بعد اعتزالها، وقال البعض إنها رحلت إلى أمريكا بسبب قرار وزير القوى العاملة وقتها منع الراقصات الأجنبيات من العمل في مصر، وآخرون قالوا سافرت إلى اليونان وأوصت بدفنها هناك وهو ما أكدته الفنانة نجوى فؤاد.

وهناك بعض الأقوال التي ترددت أنها توفيت في يوم 5 يناير من عام 1980م، عن عمر ناهز الثالثة والخمسين، بعد صراعها مع مرض السرطان، واعتزالها الفن.

ويشار إلى أن الاستعراضية كيتي، قدمت في الفترة من 1948 إلى 1965، قرابة 67 عملاً فنيًا، حسب مصراوي.