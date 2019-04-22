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محمد بن راشد ينشر صورة سرية لخدمات بريد الإمارات اليوم

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نشر حاكم دبي محمد بن راشد صورة سرية وصلته من أحد المتسوقين تشرح وتوضح مستوى الخدمات في بريد الإمارات اليوم الاثنين.

وقال بن راشد على توتير : " وصلتني عبر متسوق سري لمستوى الخدمات في بريد الإمارات ... ليس هذا مستوانا .. ولا خدماتنا .. ولن يكون ضمن فريقي من يستمر في تقديم هذا المستوى "

وأضاف :" أرسلنا فريقا للتحقق من مستوى خدمات بريد الإمارات في أحد مراكزهم ، عاد الفريق بهذا التقرير ، أضعه أمام الجميع بكل شفافية ، وأقول لجميع من في الحكومة ، لن يمر شيء دون متابعة بكل شفافية .

 

وبدأ محمد بن راشد من فترة بتشديد الإجراءات في المراكز الحكومية في دولة الإمارات وذلك بهدف خدمة المواطن وتقديم أفضل الخدمات له تحت مراعاة الشفافية للجميع.

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