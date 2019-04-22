محمد بن راشد ينشر صورة سرية لخدمات بريد الإمارات اليوم

نشر حاكم دبي محمد بن راشد صورة سرية وصلته من أحد المتسوقين تشرح وتوضح مستوى الخدمات في بريد الإمارات اليوم الاثنين.

وقال بن راشد على توتير : " وصلتني عبر متسوق سري لمستوى الخدمات في بريد الإمارات ... ليس هذا مستوانا .. ولا خدماتنا .. ولن يكون ضمن فريقي من يستمر في تقديم هذا المستوى "

وأضاف :" أرسلنا فريقا للتحقق من مستوى خدمات بريد الإمارات في أحد مراكزهم ، عاد الفريق بهذا التقرير ، أضعه أمام الجميع بكل شفافية ، وأقول لجميع من في الحكومة ، لن يمر شيء دون متابعة بكل شفافية .

وبدأ محمد بن راشد من فترة بتشديد الإجراءات في المراكز الحكومية في دولة الإمارات وذلك بهدف خدمة المواطن وتقديم أفضل الخدمات له تحت مراعاة الشفافية للجميع.