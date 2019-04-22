كيفية ترفيع الطلاب في نظام نور المركزي 1440| رابط التسجيل والاستعلام عن النتائج برقم الهوية...

ننشر كيفية ترفيع الطلاب في نظام نور المركزي المرحلة الابتدائية الفصل الدراسي الثاني 1440، بالإضافة إلى رابط دخول نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط أو الدخول إلى نظام نور برقم السجل المدني فقط، ورابط موقع نور باسم المستخدم وكلمة المرور eduwave من حساب المُستخدم الشخصي في النظام المركزي نور noor system، حيث تُعد هذه الآلية مخصصة فقط لترفيع وترحيلهم دون مركزية من وزارة التعليم السعودية أو إدارة التعليم، بحيث يستطيع المدير الانتهاء من كافة أعمال الترفيع بمجرد الانتهاء من أعمال نهاية العام بشكل مباشر.

وتكون طريقة أو كيفية ترفيع الطلاب في نظام نور وفق خطوات محددة نوضحها لمتابعينا بالتفصيل، ولكن يجب العلم أولاً أنه بعد انتهاء المدرسة من رصد درجات الطلاب والطالبات الفصل الدراسي الثاني، فيتم إغلاق درجات الفصل الثاني من رابط الاختبارات وسوف يتم إغلاق الدور الثاني بشكل تلقائي عند عدم وجود طلاب راسبين، وبعد إغلاق الدرجات يصبح رابط الإغلاق باللون الأسود وكذلك الحال بالنسبة للدور الثاني، وذلك في حال عدم وجود راسبين، أما عند وجود طلاب راسبين فسوف يكون الرابط باللون الأزرق، وهنا يجب إدخال درجات الطلاب قبل الإغلاق، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر رابط نظام نور بالسجل المدني لدخول موقع نظام نور 1440 المركزي.

كيفية ترفيع الطلاب في نظام نور 1440

يتم ترفيع الطلاب في نظام نور المرحلة الابتدائية وفق خطوات سهلة ويسيرة على النظام المركزي نور 1440، وتتمثل طريقة ترفيع الطلاب في النقاط التالية:

دخول نظام نور المركزي باتباع الرابط الرسمي المرفق من حساب قائد المدرسة.

الضغط على “شؤون الطلاب/الطالبات.

ستظهر صفحة الطلاب، قم باختيار الطلاب أو الطالبات.

النقر على “لتعيين صفوف الطلبة في العام الجديد”.

الضغط على “لترفيع الطلاب/الطالبات بشكل نهائي”.

وبعد إتمام الخطوات السابقة عبر نظام نور الجديد 1440، سوف يُتاح أمامك طباعة شهادة الطالب أو الطالبة بعد أن يتم إجراء التعديلات على المهارات، وبعد أن وضحنا طريقة ترفيع الطلاب في نظام نور المركزي، يمكنكم التعرف على خطوات تعديل نتيجة طالب بعد أن يتم ترفيع الطلاب في نظام نور للمرحلة وفق كيفية ترفيع الطلاب في نظام نور بالخطوات السابقة.

نظام نور المركزي. Advertisements رابط نظام نور برقم الهوية.

طريقة تعديل النتائج بعد ترفيع الطلاب في نظام نور 1440

يتم تعديل نتيجة طالب أو طالبة بعد ترفيع الطلاب أو الطالبات في نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط للمرحلة الابتدائية طبقاً للخطوات التالية:

الخطوة الأولى:

إلغاء ترفيع الطلاب لصف معين أو لكافة الصفوف من شؤون الطلاب، ثم الطلاب، ثم الضغط على “لتعيين صفوف الطلبة للعام الجديد”، ستجد أمام كل صف من الصفوف كلمة “إلغاء”، ثم عليك القيام بـ فك اعتماد نتيجة الطالب من خلال اختيار ا”المهارات”، ثم اختيار “اعتماد تقييم الطلاب في الفصل”، وتحديد الصف ثم النقر على زر “بحث”، قم بتحديد الفصل المطلوب من خلال وضع علامة (صح) على المربع المجاور للفصل ثم قم باختيار “إلغاء”.

الخطوة الثانية:

بعد أن يتم فك اعتماد نتيجة الطلاب لفصل معين أو لصف كامل، فسوف يتم إلغاء قرارات اللجنة التي تم اتخاذها حيال الطلاب أو الطلاب غير المجتازين للبرامج العلاجية، وبعد أن يتم الانتهاء من تعديل المهارات نقوم بالتالي:

اعتماد تقييم الطلبة في الفصل من خلال تحديد الصف ثم الضغط على “بحث”، والقيام بوضع علامة صح في المربع المجاور للفصل، ثم قم بالضغط على “حفظ”. الاعتماد النهائي للطلاب الذين لديهم ضعف في مادة أو في أكثر من مادة (وهذا في حال كان لديك طلاب تم عمل لهم قرار اللجنة، وعند عدم وجود طلاب فيمكنك تخطي هذه الخطوة)، وتتم باختيار قرار اللجنة، ثم تحديد الصف، ثم تحديد القسم، والضغط على زر “بحث”، ثم الدخول من “عرض” الموجود أمام اسم كل طالب، ثم أعد قرار اللجنة من جديد. ترفيع الطلاب: ويتم ترفيع الطلاب وفق كيفية ترفيع الطلاب في نظام نور بالسجل أو طبقاً للطريقة الموضحة بالموضوع، وبعد ذلك سيتم إتاحة طباعة شهادة الطالب بعد إجراء التعديلات على مهاراتهم عبر موقع نور الإلكتروني.

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