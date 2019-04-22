يوم الأرض على جوجل توعية وتحذير

تحتفل شركة جوجل اليوم الإثنين بمناسبة يوم الأرض على طريقتها الخاصة، حيث غيرت جوجل صورة محرك البحث الخاص بها للتوعية بالمخاطر المحيطة بكوكب الأرض، حيث تحدث Doodle عن حقائق علمية ممتعة عن الكائنات الحية كما يوفر فرصة البحث عن المزيد من المعلومات التي تخص يوم الأرض.

ولفتت جوجل إلى ستة أنواع مختلفة من الكائنات المهددة بالانقراض من ارتفاعات أرضية مختلفة، بعضها لم يكتشفه البشر إلا في الآونة الأخيرة، في اليوم الذي يعنى بنشر الوعي والاهتمام بالبيئة الطبيعية للأرض.

وتشمل الكائنات الحية التي ظهرت في Doodle جوجل لهذا العام: طائر القطرس الجوال، وأطول شجرة في العالم، وأصغر ضفدع في العالم، وزنبقة مياه الأمازون، وسمكة نادرة عمرها 107 ملايين سنة، والحشرة العمياء التي هي من بين أعمق المخلوقات الأرضية في العالم.

تم تخصيص يوم الأرض من السيناتور الأمريكي غايلورد نيلسون كيوم بيئي تثقيفي عُقد لأول مرة في 22 نيسان/ أبريل 1970، بعد تسرب النفط الذي حدث عام 1969 قبالة ساحل كاليفورنيا وتسبب بقتل أكثر من 10 آلاف من الطيور البحرية والدلافين والفقمات وأُسُود البحر.

تحتفل أكثر من 175 دولة بيوم الأرض وبعضها يطلق عليه اسم أسبوع الأرض" بهدف لفت الانتباه للتدمير الحاصل وتناقص أعداد النباتات وتأثر الحياة البرية في العالم من سلوكيات بشرية مدمرة، حيث تربط منظمة EarthDay.org هذا التناقص بالظواهر التي سببها الإنسان، مثل: تغير المناخ، وإزالة الغابات، وفقدان الموائل، والصيد الجائر، والزراعة غير المستدامة، والتلوث، والمبيدات، بحسب "بوابة التقنية العربية".